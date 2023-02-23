Jibril İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jibril İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jibril İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jibril İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jibril İbrahim 1 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jibril İbrahim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jibril İbrahim'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jibril İbrahim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jibreel35/

Jibril İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jibril İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jibril İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jibril İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sfintul Gheor.

3 Eylül 2022 yılında FC U Craiova

Jibril İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jibril İbrahim şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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