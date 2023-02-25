Jie Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jie Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jie Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jie Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jie Chen 15 Ekim 1989 tarihinde Shenzhen, Guangdong şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jie Chen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jie Chen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 1 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jie Chen'nin Kunshan FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jie Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jie Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jie Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jie Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2010 yılında SX Chanba

31 Ocak 2020 yılında CQ Dangdai Lif.

1 Haziran 2022 yılında KS FC

Jie Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jie Chen şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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