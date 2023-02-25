Jie Sun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jie Sun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jie Sun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jie Sun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jie Sun 1 Ocak 1991 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 孙捷 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jie Sun Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jie Sun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 1 Ocak 2010 tarihinde katılmıştır. Jie Sun'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jie Sun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jie Sun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jie Sun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jie Sun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CC Yatai

29 Mart 2019 yılında Stabæk Fotball

30 Haziran 2019 yılında CC Yatai

Jie Sun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jie Sun şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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