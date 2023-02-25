Jie Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jie Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jie Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jie Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jie Wang 14 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王杰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jie Wang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jie Wang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jie Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jie Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jie Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jie Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Shenzhen Fengpe

31 Aralık 2013 yılında JS Sainty

29 Ocak 2014 yılında TJ Songjiang

1 Temmuz 2020 yılında CC Yatai

26 Nisan 2022 yılında NT Zhiyun

Jie Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jie Wang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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