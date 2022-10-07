Jig Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jig Operatörü görev tanımı nedir, Jig Operatörü ne iş yapar, Jig Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jig Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jig Operatörü Tanımı;

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Jig Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Jig Operatörü Maaşları

Jig Operatörü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Jig Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jig Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.05

Meslek Adı :

Jig Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mineralleri üzerinde bulunduğu topaklardan ayıran bir elek makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jig. Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Jig cihazının dibindeki eleklere doğru akan suyun titreşimini yada eleklerin karşılıklı hareket hızlarını ayarlamak,

b) Suyun ve içinde maden cevheri bulunan malzemenin jig içine akışını kontrol etmek,

c) İşlemi gözlemlemek ve yeterli ayrımın sağlanması için gerekli kontrolleri yapmak,

d) Makinenin temizliğini, bakımını ve basit onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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