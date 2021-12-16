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Jigolo ne demek, TDK'ya göre Jigolo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jigolo kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jigolo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jigolo nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jigolo kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jigolo ne demek, TDK'ya göre Jigolo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jigolo ne demek? Jigolo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jigolo kelimesi. Peki jigolo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jigolo nedir, jigolo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

JİGOLO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jigolo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Jigolo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jigolo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı

JİGOLO KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- jigolo tutmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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