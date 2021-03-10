Star TV Yayın Akışı| Sevilen aksiyon filmi Adalet Birliği Star'daKandil simidi nasıl yapılır? Miraç Kandili simidi tarifi |Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleriZiraat Bankası personel alımı 2021 | Ziraat Bankası KPSS'siz 230 memur alımı başvuru şartlarıFransız medyasından Türkiye manşeti: "Macron bunu artık anladı"Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde yapıldı, binlerce kişi yakalandıAÖF ara sınav tarihleri 2021 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi vize tarihleriÇağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın sessizliğini bozdu!ŞOK 10 Mart 2021 kataloğu | ŞOK bu hafta yeni ürünleriyle karşınızda!Paris Saint-Germain (PSG)- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Jigolo olmak vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

Jigolo olmak vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

İstanbul'da meydana gelen olayda jigololuk vaadiyle 21 kişiyi dolandırarak 160 bin TL para alan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jigolo olmak vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

İstanbul'da meydana gelen olayda 57 yaşındaki H.G. kolay yoldan para kazanmak vaadiyle dolandırıldı. Kendisine Jigolo olmayı teklif eden şahsa iki kez kanıp para gönderen kişi, geri dönüş alamayınca polise gitti.

"JİGOLO ADAYLARI ARIYORUZ"

İddiaya göre 57 yaşındaki H.G. “Jigolo adayları arıyoruz”“Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?” şeklinde mesaj aldı. Bu vaatlere inanan H.G. mesajı atan kişiye ulaştı. Telefon görüşmesi yaptığı kişi kendisinden  isim, yaş, telefon numarası ve T.C. gibi bilgilerini istedi ve 3 bin TL kayıt parası aldı. 

7 BİN TL DAHA GÖNDERDİ

Ardından dolandırıcıların, “Sana müşteri bulduk ama önce bize 7 bin TL teminat göndermen gerekiyor. İşi bitirdikten sonra 15 bin TL alacaksın.”  demesi üzerine H.G 7 bin TL daha gönderdi.

Kısa bir süre sonra kendisine Jigololuk teklifi yapan kişiye ulaşamayan H.G. dolandırıldığını fark etti ve polise gitti. 

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği  24 yaşındaki İ.E.’yi Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. 

Jigolo olmak vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

21 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Erkekleri kolay yoldan para kazanmak vaadiyle dolandıran İ.E.'nin daha önce 21 kişiyi de aynı yöntemle dolandırıp toplamda 160 bin TL kazandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT