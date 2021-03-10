Jigolo olmak vaadiyle 21 kişiyi dolandıran şahıs yakalandı

İstanbul'da meydana gelen olayda 57 yaşındaki H.G. kolay yoldan para kazanmak vaadiyle dolandırıldı. Kendisine Jigolo olmayı teklif eden şahsa iki kez kanıp para gönderen kişi, geri dönüş alamayınca polise gitti.

"JİGOLO ADAYLARI ARIYORUZ"

İddiaya göre 57 yaşındaki H.G. “Jigolo adayları arıyoruz”, “Kolay yoldan para kazanmak ister misiniz?” şeklinde mesaj aldı. Bu vaatlere inanan H.G. mesajı atan kişiye ulaştı. Telefon görüşmesi yaptığı kişi kendisinden isim, yaş, telefon numarası ve T.C. gibi bilgilerini istedi ve 3 bin TL kayıt parası aldı.

7 BİN TL DAHA GÖNDERDİ

Ardından dolandırıcıların, “Sana müşteri bulduk ama önce bize 7 bin TL teminat göndermen gerekiyor. İşi bitirdikten sonra 15 bin TL alacaksın.” demesi üzerine H.G 7 bin TL daha gönderdi.

Kısa bir süre sonra kendisine Jigololuk teklifi yapan kişiye ulaşamayan H.G. dolandırıldığını fark etti ve polise gitti.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 24 yaşındaki İ.E.’yi Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

21 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Erkekleri kolay yoldan para kazanmak vaadiyle dolandıran İ.E.'nin daha önce 21 kişiyi de aynı yöntemle dolandırıp toplamda 160 bin TL kazandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.