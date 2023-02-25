Jihong Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihong Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jihong Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jihong Jiang ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jihong Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihong Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jihong Jiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihong Jiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jihong Jiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jihong Jiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jihong Jiang 8 Şubat 1990 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姜积弘 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jihong Jiang Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jihong Jiang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 20 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Jihong Jiang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jihong Jiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jihong Jiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jihong Jiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jihong Jiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2013 yılında TJ Songjiang

20 Ocak 2014 yılında SJZ Yongchang

20 Ocak 2017 yılında GZ R&F

Jihong Jiang kimdir

Jihong Jiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jihong Jiang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Jihong Jiang nereli

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