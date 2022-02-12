Jikle ne demek, TDK'ya göre Jikle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jikle ne demek? Jikle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jikle kelimesi. Peki jikle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jikle nedir, jikle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JİKLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jikle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jikle kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jikle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağlayan alet

