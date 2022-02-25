Jile ne demek, TDK'ya göre Jile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jile ne demek? Jile TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jile kelimesi. Peki jile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jile nedir, jile kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JİLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jile kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jile kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jile kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri kolsuz elbise

