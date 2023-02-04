Jim Allevinah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jim Allevinah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jim Allevinah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jim Allevinah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jim Allevinah 27 Şubat 1995 tarihinde Agen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Gabon,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jim Emilien Ngowet Allevinah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jim Allevinah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jim Allevinah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jim Allevinah'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jim Allevinah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimalvnh/

Jim Allevinah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jim Allevinah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jim Allevinah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jim Allevinah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SU Agen

1 Temmuz 2015 yılında FC Marmande 47

1 Temmuz 2016 yılında Bayonne

1 Temmuz 2018 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

Jim Allevinah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jim Allevinah şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jim Allevinah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Entente Boé-Bon-Encontre (-2014)

Gabon takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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