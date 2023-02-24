Jimbo Steven Miura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimbo Steven Miura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimbo Steven Miura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimbo Steven Miura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimbo Steven Miura 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimbo Steven Miura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jimbo Steven Miura'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jimbo Steven Miura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimbo Steven Miura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2023 yılında Bilinmiyor
Jimbo Steven Miura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimbo Steven Miura şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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