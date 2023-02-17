Jimmy De Jonghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy De Jonghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy De Jonghe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimmy De Jonghe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jimmy De Jonghe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy De Jonghe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy De Jonghe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy De Jonghe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy De Jonghe 13 Şubat 1992 tarihinde Boechout şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy De Jonghe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jimmy De Jonghe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy De Jonghe'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy De Jongheboyu ve yaşı kaç

Jimmy De Jonghe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy De Jonghe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy De Jonghe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy De Jonghe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Brügge U19

1 Ocak 2011 yılında Club Brugge

30 Ağu 2012 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2013 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2013 yılında Lierse SK

30 Haziran 2014 yılında Club Brugge

15 Ağu 2014 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2015 yılında Club Brugge

21 Ağu 2015 yılında KFCO Beerschot

30 Haziran 2016 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2016 yılında KFCO Beerschot

1 Temmuz 2019 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2021 yılında FC Arges

6 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Thes Sport

Jimmy De Jonghe kimdir

Jimmy De Jonghe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy De Jonghe şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lierse SK, KVC Westerlo

Jimmy De Jonghe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Mart 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jimmy De Jonghe nereli

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