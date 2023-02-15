Jimmy Durmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Durmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Durmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Durmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Durmaz 22 Mart 1989 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jakup Jimmy Durmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Durmaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Jimmy Durmaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jimmy Durmaz'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Durmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JimmyDurmaz21

http://www.instagram.com/jimmydurmaz/

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Jimmy Durmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jimmy Durmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jimmy Durmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Durmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Malmö FF

14 Ağu 2012 yılında Gençlerbirliği

25 Ağu 2014 yılında Olimpiakos

20 Ağu 2016 yılında Toulouse

2 Temmuz 2019 yılında Galatasaray

2 Ekim 2020 yılında Karagümrük

30 Haziran 2021 yılında Galatasaray

6 Ağu 2021 yılında Karagümrük

8 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında AIK

Jimmy Durmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Durmaz şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jimmy Durmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Forward

İsveç takımında 21 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 3 gol atmıştır.

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