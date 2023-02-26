Jimmy Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Evans 13 Mart 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Evans Oghenerukwe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Evans Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Jimmy Evans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mushuc Runa SC futbol takımında oynamaktadır. Mushuc Runa SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jimmy Evans'nin Mushuc Runa SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimmy Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Rocha FC

21 Ocak 2022 yılında Danubio FC

31 Aralık 2022 yılında Rocha FC

24 Ocak 2023 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2023 yılında Rocha FC

Jimmy Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Evans şuan Mushuc Runa SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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