Jimmy Giraudon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Giraudon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Giraudon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Giraudon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Giraudon 16 Ocak 1992 tarihinde La Rochelle şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Giraudon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Jimmy Giraudon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Giraudon'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Giraudon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimmers1992/

Jimmy Giraudon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jimmy Giraudon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jimmy Giraudon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Giraudon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2012 yılında Grenoble

1 Temmuz 2016 yılında Troyes

31 Ocak 2022 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Troyes

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Jimmy Giraudon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Giraudon şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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