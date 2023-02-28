Jimmy Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimmy Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jimmy Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Martinez 26 Ocak 1997 tarihinde Laja şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Antonio Martínez Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jimmy Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Martinez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimmymartinezruiz4/

Jimmy Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huachipato

4 Ocak 2019 yılında U. de Chile

22 Mart 2021 yılında La Serena

31 Aralık 2021 yılında U. de Chile

2 Şubat 2022 yılında Huachipato

Jimmy Martinez kimdir

Jimmy Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Martinez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Jimmy Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 21 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jimmy Martinez nereli

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