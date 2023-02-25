Jimmy Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimmy Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimmy Mina 27 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Jader Mina Quiñónez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimmy Mina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
LDU Quito futbol takımında oynamaktadır. LDU Quito takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jimmy Mina'nin LDU Quito ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jimmy Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimmy Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2021 yılında Club Unibolivar
6 Ocak 2023 yılında LDU Quito
Jimmy Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimmy Mina şuan LDU Quito takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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