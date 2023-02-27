Jimmy Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Perez 5 Haziran 2001 tarihinde Chimbote şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Maguin Pérez Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Perez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASTON SPORT yapmaktadır. Jimmy Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 20 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jimmy Perez'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jimmy Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimmyperez05/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100008370497089

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Jimmy Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sp. Cristal II

20 Ocak 2021 yılında Sport Huancayo

Jimmy Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Perez şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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