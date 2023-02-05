Jimmy Roye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Roye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jimmy Roye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimmy Roye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jimmy Roye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Roye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jimmy Roye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Roye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Roye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Roye 8 Eylül 1988 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Roye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Jimmy Roye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jimmy Roye'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Royeboyu ve yaşı kaç

Jimmy Roye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jimmy Roye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Roye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Roye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında RUFC Calais

1 Temmuz 2009 yılında Paris FC

1 Temmuz 2011 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2018 yılında Ajaccio

25 Temmuz 2019 yılında Red Star FC

5 Temmuz 2021 yılında Stade Lavallois

Jimmy Roye kimdir

Jimmy Roye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Roye şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jimmy Roye nereli

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