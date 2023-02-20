Jimmy Slayton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Slayton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Slayton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Slayton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Slayton 1 Ekim 1998 tarihinde Wethersfield, Connecticut şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da James Slayton şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Slayton Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Slayton'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jimmy Slayton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Slayton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimmy Slayton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Slayton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Ocean City

1 Ağustos 2017 yılında Hartford Hawks

1 Mayıs 2018 yılında Ocean City

1 Ağustos 2018 yılında Hartford Hawks

14 Ocak 2020 yılında Real Monarchs

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2022 yılında Hartford

Jimmy Slayton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Slayton şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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