Jimmy Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Suarez 31 Aralık 1996 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jaime Suárez Juesas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Suarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Jimmy Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jimmy Suarez'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jimmy Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimmy Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Astur CF

1 Temmuz 2016 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2019 yılında Real Oviedo

Jimmy Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Suarez şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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