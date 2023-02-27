Jimmy Valoyes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Valoyes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Valoyes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Valoyes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Valoyes 30 Kasım 1986 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jimmy Valoyes Córdoba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Valoyes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jimmy Valoyes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jimmy Valoyes'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Valoyes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jimmyvaloyes_3/

http://www.facebook.com/elfrances.desailly

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Jimmy Valoyes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Valoyes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jimmy Valoyes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Valoyes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD Águila

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Pasto

17 Temmuz 2018 yılında CD Águila

1 Ocak 2019 yılında Pirata FC

1 Ocak 2020 yılında Sport Huancayo

Jimmy Valoyes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Valoyes şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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