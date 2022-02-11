Jimnastik Antrenörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Jimnastik Antrenörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Jimnastik Antrenörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Jimnastik Antrenörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Jimnastik Antrenörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Jimnastik Antrenörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Jimnastik Antrenörü Maaşları

Jimnastik Antrenörü maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Jimnastik Antrenörü maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jimnastik Antrenörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3422.15

Meslek Adı :

Jimnastik Antrenörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Artistik, ritmik, genel jimnastik dallarında sporcuları teknik, taktik, kondisyon ve moral bakımından çalıştıran, oyuncuların müsabakalara kural ve tekniklerine uygun olarak hazırlanmalarını sağlayan, sporcuların yetişmelerini ve gelişmelerini takip eden, nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jimnastik Antrenörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaz antrenmanları, sezon öncesi hazırlık turnuvaları, sezon içi antrenmanları, sezon içi kupa ve teknik ve taktik programlar yaparak takımı hazırlamak,

b) Sezon öncesinde takımın uygulayacağı organizasyonlarını hazırlamak,

c) Sezon içinde rakip takımların organizasyonlarını analiz ederek sporcuları hazırlamak,

d) Sezon öncesinde ve sezon içinde oyuncularının motivasyonlarının en üst düzeyde olmasını sağlamak,

e) Formsuz oyuncuların eksikliklerini özel idmanlar yaptırarak gidermek,

f) Sezon öncesi, sezon içi ve sezon sonrasında takım yönetimine, takımın durumu, eksiklikleri, ihtiyaçları ve aldıkları sonuçlar hakkında rapor vermek,

g) Jimnastik branşları olan erkeklerde , yer alıştırmaları, barparalel, barfiks, halkalar ve kulplu beygir; kadınlarda yer alıştırmaları eşit olmayan çubuklar, barfiks, denge kalası alanlarında gerekli antrenmanları yaptırmak,

h) Sporculara jimnastik branşlarında (artistik, ritmik, genel) gerekli eğitimleri vererek, müsabakalara hazırlamak,

i) Kamp yerlerinin belirlenmesinde yönetime önerilerde bulunmak,

j) Rakip takımları taktik bakımdan tanımak ve analiz etmek için maçlarını izlemek,

k) Müsabakalara bağlı olduğu kulübü en iyi şekilde temsil etmek üzere hazırlanmak,

l) Sporcuların müsabakalara katılarak en iyi dereceyi almasını sağlamak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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