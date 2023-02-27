Jimpei Yoshida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimpei Yoshida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimpei Yoshida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimpei Yoshida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimpei Yoshida 6 Mayıs 2003 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 吉田 陣平 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimpei Yoshida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jimpei Yoshida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jimpei Yoshida'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Jimpei Yoshida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimpei Yoshida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimpei Yoshida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimpei Yoshida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Albirex Niigata

Jimpei Yoshida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimpei Yoshida şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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