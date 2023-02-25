Jin Cheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Cheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Cheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Cheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Cheng 18 Şubat 1995 tarihinde Xinxiang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 程进 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Cheng Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Jin Cheng'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Cheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Cheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jin Cheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Cheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında HZ Greentown

16 Temmuz 2015 yılında WH Zall

31 Aralık 2015 yılında HZ Greentown

26 Şubat 2016 yılında WH Zall

28 Haziran 2016 yılında HZ Greentown

Jin Cheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Cheng şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jin Cheng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.