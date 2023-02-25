Jin Feng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Feng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Feng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Feng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Feng 14 Ağustos 1993 tarihinde Chongqing şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冯劲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Feng Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Feng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 31 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jin Feng'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Feng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Feng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Feng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Feng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2022 yılında SH Port

Jin Feng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Feng şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Jin Feng Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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