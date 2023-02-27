Jin Ho Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Ho Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Ho Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Ho Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Ho Kim 21 Ocak 2000 tarihinde Wonju, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Ho Kim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Ho Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 19 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jin Ho Kim'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Ho Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Ho Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Ho Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Ho Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Jeju Alt.

1 Ocak 2016 yılında Jecheon FC U18

1 Ocak 2018 yılında C. Daesung HS

1 Ocak 2019 yılında Kwangwoon Univ.

19 Şubat 2022 yılında Gangwon FC

Jin Ho Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Ho Kim şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hakseong FC Youth Club (학성FC 유소년축구클럽, 2010-2011),Taejang Elementary School (태장초등학교, 2012),Joongdong Middle School (중동중학교, 2013),Jeju United U15 (제주유나이티드U15, 2014-2015),Jecheon International Football Center U18 (제천국제축구센터U18, 2016-2017),Cheongju Daesung High School (청주대성고등학교, 2018),Kwangwoon University (광운대학교, 2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.