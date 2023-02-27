Jin Ho Shin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Ho Shin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Ho Shin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Ho Shin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Ho Shin 7 Eylül 1988 tarihinde Guri, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 신진호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Ho Shin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Ho Shin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jin Ho Shin'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Ho Shin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/the_hardworker6/

Jin Ho Shin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Ho Shin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 725 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 725 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Ho Shin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Ho Shin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2011 yılında Pohang Steelers

9 Ağustos 2013 yılında Qatar SC

30 Haziran 2014 yılında Pohang Steelers

1 Ağustos 2014 yılında Al-Sailiya SC

31 Aralık 2014 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2015 yılında Emirates Club

30 Haziran 2015 yılında Pohang Steelers

4 Ocak 2016 yılında FC Seoul

18 Nisan 2016 yılında Sangju Sangmu

17 Ocak 2018 yılında FC Seoul

6 Ocak 2019 yılında Ulsan Hyundai

7 Ocak 2021 yılında Pohang Steelers

20 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.

Jin Ho Shin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Ho Shin şuan Incheon United takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Guri Middle School (구리중학교, 2001-2003),Pohang Steelers U18 (포항제철공업고등학교, 2004-2006),Yeungnam University (영남대학교, 2007-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.