Jin Hong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Hong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jin Hong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jin Hong Park 17 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박진홍 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jin Hong Park Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jin Hong Park'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jin Hong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jin Hong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Boin HighSchool
1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.
Jin Hong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jin Hong Park şuan Incheon United takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Masan Hapseong Elementary School (마산합성초등학교, 2014-2016),
Masan Jungang Middle School (마산중앙중학교, 2017-2019),
Boin High School (보인고등학교, 2020-2022)
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