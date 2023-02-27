Jin Hyeon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyeon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Hyeon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Hyeon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Hyeon Kim 6 Temmuz 1987 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Hyeon Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Jin Hyeon Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 1 Ocak 2009 tarihinde katılmıştır. Jin Hyeon Kim'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Jin Hyeon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Hyeon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jin Hyeon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Hyeon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında HS Dongguk Uni

1 Ocak 2006 yılında Dongguk Uni

1 Ocak 2009 yılında Cerezo Osaka

Jin Hyeon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Hyeon Kim şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jin Hyeon Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guun Elementary School, Middle School Attached to College of Education, Dongguk University (-2002),High School Attached to College of Education, Dongguk University (2003-2005),Dongguk University (2006-2008)

Güney Kore takımında 23 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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