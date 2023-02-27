Jin Hyuk Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyuk Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Hyuk Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jin Hyuk Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jin Hyuk Cho 10 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조진혁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jin Hyuk Cho Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jin Hyuk Cho'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jin Hyuk Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jin Hyuk Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kwangwoon Univ.
1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC
Jin Hyuk Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jin Hyuk Cho şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Yugu Elementary School (2012),
Chungju Hummel U15 (2013-2015),
Chungju Hummel U18 (2016),
Chungju Commercial High School (2017-2018),
Kwangwoon University (2019-2022)
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