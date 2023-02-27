Jin Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jin Hyuk Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jin Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Hyuk Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyuk Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Hyuk Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Hyuk Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Hyuk Kim 3 Haziran 1993 tarihinde Guri, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진혁 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Hyuk Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Jin Hyuk Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Jin Hyuk Kim'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jin Hyuk Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/93_jinhyuk/

Jin Hyuk Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Hyuk Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 775 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Jin Hyuk Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Hyuk Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2015 yılında Daegu FC

19 Ocak 2016 yılında Ulsan Dolphin

31 Aralık 2016 yılında Daegu FC

22 Nisan 2019 yılında Sangju Sangmu

22 Kasım 2020 yılında Daegu FC

Jin Hyuk Kim kimdir

Jin Hyuk Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Hyuk Kim şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwacheon Munwon Middle School (과천문원중학교, 2007),
Gwacheon High School (과천고등학교, 2010-2011),
Soongsil University (숭실대학교, 2012-2014)

Jin Hyuk Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jin Hyuk Kim nereli

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