Jin Seob Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Seob Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Seob Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Seob Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Seob Park 23 Ekim 1995 tarihinde Jeonju, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박진섭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Seob Park Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Agent C2 yapmaktadır. Jin Seob Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jin Seob Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Seob Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sub_park/

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Jin Seob Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Seob Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Jin Seob Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Seob Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Jeonju THS

1 Ocak 2014 yılında Seoul C. A. Uni

1 Şubat 2017 yılında Daejeon KoRail

1 Ocak 2018 yılında Ansan Greeners

4 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

12 Ocak 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Jin Seob Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Seob Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeonju Jochon Elementary School (전주조촌초등학교, -2007),Jeonbuk Gochang Middle School (전북고창중학교, 2008),Jeonju Haesung MIddle School (전주해성중학교, 2008-2010),Jeonju Technical High School (전주공업고등학교, 2011-2013),Digital Seoul Culture Arts University (디지털서울문화예술대학교, 2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.