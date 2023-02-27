Jin Seong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Seong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Seong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Seong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Seong Park 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박진성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Seong Park Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jin Seong Park'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Seong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Seong Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Seong Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Seong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk H. U18

1 Ocak 2020 yılında Yonsei Univ.

7 Ocak 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Jin Seong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Seong Park şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jin Seong Park Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iri Dong Elementary School (이리동초등학교, 2012-2013),Jeonbuk Hyundai Motors U15 (동국대학교 사범대학부속 금산중학교, 2014-2016),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2017-2019),Yonsei University (연세대학교, 2020)

Güney Kore U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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