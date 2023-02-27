Jin Su Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Su Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Su Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jin Su Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jin Su Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Su Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Su Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Su Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Su Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Su Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Su Kim 13 Haziran 1992 tarihinde Jeonju, Jeonbuk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진수 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Su Kim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Jin Su Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jin Su Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jin Su Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jinsu_jung_a0531

Jin Su Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Su Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jin Su Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Su Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Shingal HS

1 Ocak 2010 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2012 yılında Albirex Niigata

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim

12 Ocak 2017 yılında Jeonbuk Hyundai

6 Ekim 2020 yılında Al-Nassr FC

30 Haziran 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

6 Temmuz 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

30 Haziran 2023 yılında Al-Nassr FC

Jin Su Kim kimdir

Jin Su Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Su Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pogok Elementary School (-2004),
Wonsam Middle School (2005-2007),
Shingal High School (2008-2010),
Kyung Hee University (2011)

Jin Su Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 3 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jin Su Kim nereli

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