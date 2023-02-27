Jin Su Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Su Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Su Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Su Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Su Seo 18 Ekim 2000 tarihinde Seochang-dong, Yangsan, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서진수 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Su Seo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Su Seo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jin Su Seo'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Su Seo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seojinsu_/

Jin Su Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Su Seo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Su Seo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Su Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Jeju United U18

4 Ocak 2019 yılında Jeju United

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Jeju United

Jin Su Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Su Seo şuan Jeju United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Samho Elementary School (삼호초등학교, 2009-2012),Haksung Middle School (학성중학교, 2013-2015),Jeju United U18 (제주유나이티드 U18, 2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.