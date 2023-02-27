Jin Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Sung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Sung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Sung Kim 9 Aralık 1999 tarihinde Gimpo, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Sung Kim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jin Sung Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Sung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Sung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Sung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Sung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında School Team SK

1 Ocak 2012 yılında Incheon Alt.

1 Mayıs 2013 yılında Mokdong MS

1 Ocak 2015 yılında Tongjin HS

1 Ocak 2018 yılında Kwangwoon Univ.

3 Ocak 2020 yılında FC Seoul

12 Temmuz 2022 yılında Cheonan City

31 Aralık 2022 yılında FC Seoul

Jin Sung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Sung Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lee Hoi-taek Football Class (이회택축구교실, 2009-2010),Incheon Bupyeong Elementary School (인천부평초등학교, 2011),Incheon United U15 (광성중학교, 2012),Mokdong Middle School (목동중학교, 2012-2014),Tongjin High School (통진고등학교, 2015-2017),Kwangwoon University (광운대학교, 2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.