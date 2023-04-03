Jin Tokishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Tokishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jin Tokishi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jin Tokishi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.