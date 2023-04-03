Jin Tokishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Tokishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Tokishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jin Tokishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jin Tokishi 15 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 時志 仁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jin Tokishi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Jin Tokishi'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jin Tokishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jin Tokishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jin Tokishi şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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