Jin Woo Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Woo Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Woo Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jin Woo Jeon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jin Woo Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Woo Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Woo Jeon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Woo Jeon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Woo Jeon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Woo Jeon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Woo Jeon 9 Eylül 1999 tarihinde Guri, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 전진우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Woo Jeon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Woo Jeon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 9 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jin Woo Jeon'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Woo Jeon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeonsejin_/

Jin Woo Jeon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Woo Jeon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Jin Woo Jeon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Woo Jeon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2018 yılında Suwon Bluewings

16 Ocak 2020 yılında Sangju Sangmu

23 Haziran 2021 yılında Suwon Bluewings

Jin Woo Jeon kimdir

Jin Woo Jeon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Woo Jeon şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Suwon Samsung Bluewings U18 (-2017)

Jin Woo Jeon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Jin Woo Jeon nereli

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