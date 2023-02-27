Jin Woo Jo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Woo Jo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Woo Jo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Woo Jo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Woo Jo 17 Kasım 1999 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조진우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Woo Jo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Woo Jo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jin Woo Jo'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jin Woo Jo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jinwoo_jo_/

Jin Woo Jo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Woo Jo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Woo Jo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Woo Jo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Incheon Nam HS

1 Ocak 2018 yılında Matsumoto Yama.

7 Ocak 2020 yılında Daegu FC

Jin Woo Jo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Woo Jo şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jin Woo Jo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Incheon Seoknamseo Elementary School (인천석남서초등학교, 2010-2011),Jemulpo Middle School (제물포중학교, 2012-2014),Incheon Nam High School (인천남고등학교, 2015-2017)

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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