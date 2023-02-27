Jin Yong Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Yong Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Yong Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Yong Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Yong Lee 1 Mayıs 2001 tarihinde Daegu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이진용 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Yong Lee Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Jin Yong Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jin Yong Lee'nin Daegu FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jin Yong Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Yong Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jin Yong Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Yong Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Daegu FC U18

3 Ocak 2020 yılında Daegu FC

Jin Yong Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Yong Lee şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jin Yong Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Daegu FC U12 (대구FC U12, 2012-2013),Daegu FC U15 (율원중학교, 2014-2016),Daegu FC U18 (현풍고등학교, 2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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