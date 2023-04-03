Jin Young Yuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Young Yuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Young Yuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jin Young Yuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jin Young Yuk 13 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 육진영 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jin Young Yuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jin Young Yuk, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jin Young Yuk'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Jin Young Yuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jin Young Yuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Joongdong MS
1 Ocak 2017 yılında Joongdong HS
1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2019 yılında Nacional U19
1 Temmuz 2020 yılında Sacavenense
17 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Jin Young Yuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jin Young Yuk şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Falcons FC (펠콘스 FC, 2012),
Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성블루윙즈 U12, 2013),
Joongdong Middle School (중동중학교, 2014-2016),
Joongdong High School (중동고등학교, 2017-2018),
CD Nacional U19 (2019-2020)
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