Jinbao Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinbao Zhong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinbao Zhong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinbao Zhong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinbao Zhong 25 Kasım 1994 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钟晋宝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinbao Zhong Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jinbao Zhong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Jinbao Zhong'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jinbao Zhong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinbao Zhong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jinbao Zhong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinbao Zhong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında HN Jianye

Jinbao Zhong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinbao Zhong şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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