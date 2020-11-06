Jinekolog Fecri Sevilen kimdir, kaç yaşında? Neden ceza aldı, kaç yıl ceza aldı?

Oğlunun kız arkadaşına ve daha birçok kadına cinsel saldırıda bulunan Jinekolog Fecri Sevilen hakkında vatandaşlar internet üzerinden bilgi almaya devam ediyor. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

JİNEKOLOG FECRİ SEVİLEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sevilen, 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesinden mezun oldu. Öğretim üyesi ve 35 yıllık profesör olarak mesleki kariyerini sürdüren doktor, daha önce İstanbul Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yaptı. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı ve İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmalar yaptı.

Son olarak İstanbul Nişantaşı'nda özel muayenehanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

KAÇ YIL VE NEDEN CEZA ALDI?

Savcının mütalaası üzerine savunması sorulan sanık F.S. ise "45 yıllık meslek hayatımda ilk kez bu kadar onur kırıcı bir durumdayım. Tutuklu kaldığım süre içinde vicdanımı sorguladım ancak asla kul hakkına girmedim. Yaşım 70'e yaklaşırken ruhsal, bedensel ve akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim. Jinekolojik muayene her zaman farklıdır. Her hasta genital bölgesini açar. Bazen yanlış yorumlamalar olabilir. Şikayetçilerin beyanından öte kesin ve inandırıcı deliller bulunmamaktadır. Ben yemin ediyorum ki cinsel dürtü ile yaklaşmadım. Beraatimi aksi görüşteyseniz tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık F.S. son sözünde de, "Aklımdan intiharlar geçiyor. Ben kul hakkı almadım. Vereceğiniz cezadan önce tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TOPLAM 23 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, "Özel hayatın gizliliği" suçundan sanık F.S'nin beraatine hükmetti. Heyet, sanık F.S'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin sabit olduğu vicdani kanısına varıldığı gerekçesiyle TCK'nin 102/2. maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın hekime güvenerek teşhis ve tedavi için kendisine müracaat eden mağdurun bu güvenini kötüye kullanması ve mesleğinin sağladığı imkan ve yetkileri kötüye kullanarak bu suçu işlediği hususlarını dikkate alarak alt sınırdan uzaklaşarak karar verdi. Heyet, sanığa önce iki kadın için ayrı ayrı 14'er yıl hapis cezası olmak üzere toplam 28 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemden sonra ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim yaparak her iki kadına yönelik eylemi 11 yıl 8'er ay olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Heyet, ilk celse verilen yayın yasağı kararını da kaldırdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ayrıca herhangi bir adli işlem yapılmadığı anlaşılan, 6 Mayıs 1998 tarihinde S.E. isimli hastasına yönelik eylemi ile 2007 tarihinde Ç.K'ye yönelik eylemleri yönünden gereğinin takdiri için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yazılmasını da hükme bağladı.

FECRİ SEVİLEN MÜSTEHCEN FİLMLER İZLETMİŞ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen, ifadesinde, 44 yıllık hekim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi. Mağdurların şikâyet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü.

Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yapıldı.