Jiner Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiner Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiner Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiner Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiner Caicedo 27 Nisan 1991 tarihinde Babahoyo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jiner Javier Caicedo Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiner Caicedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jiner Caicedo'nin Libertad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiner Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiner Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiner Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiner Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Río Babahoyo

27 Mart 2012 yılında Com. Huaquillas

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

22 Nisan 2014 yılında Rocafuerte SC

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

30 Haziran 2015 yılında Rocafuerte SC

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2016 yılında El Guayacán

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında El Guayacán

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

17 Nisan 2018 yılında Atl. Saquisilí

23 Temmuz 2018 yılında LDU de Loja

19 Şubat 2019 yılında Fuerza Amarilla

9 Temmuz 2019 yılında Juven. Italiana

1 Ocak 2020 yılında Libertad FC

Jiner Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiner Caicedo şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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