Jinfeng Lai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinfeng Lai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinfeng Lai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinfeng Lai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinfeng Lai 31 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 赖金锋 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinfeng Lai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Jinfeng Lai'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jinfeng Lai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinfeng Lai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jinfeng Lai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinfeng Lai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında HZ Greentown

9 Mart 2018 yılında FJ Tianxin

20 Şubat 2019 yılında ZJ Greentown

Jinfeng Lai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinfeng Lai şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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