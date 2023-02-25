Jing Hu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jing Hu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jing Hu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jing Hu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jing Hu 23 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 胡靖 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jing Hu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chengdu Rongcheng futbol takımında oynamaktadır. Chengdu Rongcheng takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jing Hu'nin Chengdu Rongcheng ile sözleşmesi 31 Mart 2025 tarihinde bitmektedir.

Jing Hu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jing Hu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jing Hu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jing Hu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2018 yılında HLJ Lava Spring

26 Nisan 2022 yılında CD Rongcheng

Jing Hu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jing Hu şuan Chengdu Rongcheng takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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