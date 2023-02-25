Jing Luo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jing Luo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jing Luo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jing Luo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jing Luo 4 Kasım 1993 tarihinde Guizhou şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 罗竞 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jing Luo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 2 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jing Luo'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jing Luo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jing Luo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jing Luo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jing Luo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2018 yılında ZJ FC Res.

15 Şubat 2019 yılında JS Suning

2 Nisan 2021 yılında CZ Mighty Lions

Jing Luo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jing Luo şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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