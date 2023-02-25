Jingdao Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jingdao Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jingdao Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jingdao Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jingdao Jin 18 Kasım 1992 tarihinde Yanbian şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金敬道 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jingdao Jin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jingdao Jin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 22 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Jingdao Jin'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 26 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Jingdao Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jingdao Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 775 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jingdao Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jingdao Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Yanbian

1 Ocak 2012 yılında SY Shenbei

22 Şubat 2013 yılında SD Luneng

Jingdao Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jingdao Jin şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jingdao Jin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yanbian FC

Çin takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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